Ukrainische Soldaten enttäuscht von NATO-Training

Die französische Zeitung „Le Monde“ berichtete über den Unmut von ukrainischen Kämpfern, die teils Tausende Kilometer weit zu Ausbildungen in den Westen geschickt wurden. „Die Arbeit verrichtet hier allein die Infanterie in kleinen Gruppen - die Strategie der NATO können wir so gar nicht anwenden. Die NATO wird es irgendwann verstehen“, erklärte Ihor, der als stellvertretender Kommandant einer Mörsereinheit im umkämpften Bachmut in der Ostukraine tätig ist.