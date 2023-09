Drohnen auf Russland: Spital und Dörfer ohne Strom

Die russische Flugabwehr hat in der Nacht auf Freitag nach offiziellen Angaben elf ukrainische Drohnen zerstört abgefangen, so die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. In einem Dorf in der Grenzregion zur Ukraine wurde ein Umspannwerk angegriffen - mehrere Siedlungen und ein Spital waren von der Stromversorgung abgeschnitten, berichtete der Gouverneur der Region Kursk.