Briten wollen nun ukrainische Piloten ausbilden

In den vergangenen sechs Monaten haben rund 10.000 Ukrainer militärische Trainings in Großbritannien durchlaufen, im laufenden Jahr sollen weitere 20.000 hinzukommen - darunter eben auch Piloten. Diese sollen laut dem Premierminister sollen die Ukrainer in die Lage versetzt werden, „hochmoderne Flugzeuge nach NATO-Standards“ fliegen zu können. In dem Statement aus dem Premiers-Büro wurde weder verraten, auf welchen Kampfjets die Trainings erfolgen sollen, noch ein Zeitrahmen angegeben. Die britische Luftwaffe verfügt einerseits über Mehrzweckkampfflugzeuge der Typen Eurofighter-Typhoon und F-35 Lightning II.