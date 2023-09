Pläne für teures WC am Mönchsberg abgeschmettert

Schon lange besteht der Wunsch auf der Müllner Schanze am Mönchsberg ein öffentliches WC zu errichten. Spielplatz, Touristen und die Nähe zum Müllner Bräu sowie zur Kirche - der Bedarf wäre da. Der Preis für die Toilettenanlage sie mit 380.000 Euro hoch. Denn die Baumaßnahmen wären aufwändig gewesen. Im heiklen Bereich an der Kirchenmauer, im Gestein des Mönchsbergs und auf engem Raum. Die Stadt Salzburg wollte dennoch die WC-Anlage in Angriff nehmen, auch die Kirche hätte sich ein WC gewunschen.