In Deutschland abgängig: Spur führt nach Tirol

Am Nachmittag des 19. September hatten Bezugspersonen zum letzten Mal Kontakt mit Felix G. Seitdem gilt der 40-jährige Deutsche in seiner Heimatstadt Jena als vermisst. Die dort ansässige Kriminalpolizei wendete sich nun an die Tiroler Kollegen, in der Hoffnung, dass diese bei der Lösung des Falles helfen können. Letzten Ermittlungserkenntnissen zufolge soll G. nämlich einen Zug von Ingolstadt nach Innsbruck gebucht haben. In der Landeshauptstadt verliert sich nun aber die Spur des Abgängigen.