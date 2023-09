Lidl „streicht“ Mehrwertsteuer auf 100 Produkte

Mit Aktion übernimmt Lidl Kosten in Millionenhöhe

Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, wird Lidl von 28. September bis Ende Oktober die Mehrwertsteuer auf 100 Grundnahrungsmittel „streichen“ und die Preise um den entsprechenden Steuersatz senken. In Summe übernimmt Lidl Österreich damit eigenen Angaben zufolge Kosten in Millionenhöhe. Geld, das sich die Kunden sparen, so das Unternehmen zum Start der Aktion.