„Ein Cupfight!“ Klagenfurt biegt Marchfeld 3:2

Karweina Matchwinner

Zum Matchwinner avancierte schließlich Sinan Karweina - der Führende der Bundesliga-Torschützenliste stand in Minute 22 goldrichtig, zwang Marchelds Nowotny so zu einem Eigentor - und in der 59. Minute traf Karweina selbst zum 3:1. Meisters zweiter Treffer (80.) zum Anschluss blieb ohne gravierende Auswirkungen - auch, wenn's noch am Ende noch spannend wurde.