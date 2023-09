„Endlich ist wieder ein Aufatmen zu spüren“

Das Strahlen in den Augen von Bürgermeister Klaus Kramesberger (SPÖ) ist zurückgekehrt. Auch wenn das Handy des Ortschefs pausenlos klingelt, den Stress, der in den nächsten Monaten auf ihn und seine Mannen zukommt, nimmt der 52-Jährige gern in Kauf. „Dieses Jahr ist überbrückend, dass man Zeit findet, das Projekt Kasberg wieder sinnvoll auf die Beine zu stellen. Wir hoffen, dass Petrus uns gut gestimmt ist“, lacht Kramesberger in Blickrichtung Winter.