Zwei verletzte Spieler zwingen 99ers zum Handeln

Mit dem Slowenen Blaz Gregorc konnten sich die 99ers eine große Portion Erfahrung für den Kader sichern. In der Saison 2020/21 krönte er sich mit dem KAC zum Meister in der ICE Hockey League - in den Play-offs erzielte er vier Tore und bereitete fünf weitere vor. In den letzten beiden Spielzeiten stand der Abwehrmann für die Black Wings Linz sowie die Augsburg Panthers in der DEL am Eis.