Unschuldig! Mann nach 28 Jahren aus Haft entlassen

Im Gerichtsverfahren beteuerte Cabanillas damals seine Unschuld, wurde aber verurteilt. Vorgeworfen wurde ihm, 1995 einen Angriff auf zwei Paare, die 1995 in South Gate in geparkten Autos saßen, verübt zu haben. DNA-Tests hätten ihn nun entlastet, so die Bezirksstaatsanwaltschaft.