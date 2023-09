Mehr als 100 Tote bei Hochzeitsfeier im Irak

Auch Brautpaar unter Opfern?

Auf Videos in sozialen Medien, die Momente vor dem Brand zeigen (siehe X-Beitrag oben), fallen offenbar brennende Teile der Raumverkleidung von der Decke. Hochzeitsgäste springen von Tischen auf und versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Das Hochzeitspaar auf der Tanzfläche wirkt wie unter Schock. Überlebende sagten im Fernsehen anschließend, das Brautpaar habe überlebt, in Sozialen Medien ist von deren Tod die Rede.