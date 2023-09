„Mutwillige Ausweitung von Militärbündnissen“

Inselstreit zwischen China und den USA

Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen mit China hatte US-Präsident Joe Biden am Montag Staats- und Regierungschefs der pazifischen Inselstaaten zu einem Gipfel des Pazifischen Inselforums in Washington empfangen. Die Region ist zu einem wichtigen Austragungsort des Konkurrenzkampfes zwischen China und den USA gewordenen. Die Führung in Peking hat ihren wirtschaftlichen, politischen und militärischen Einfluss in der strategisch wichtigen Region in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut.