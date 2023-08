Gletscher sind „kurzfristig nicht mehr zu retten“

Die Bäche, die die Bergflanken in dem Hochtal herabfließen, präsentieren sich dieser Tage deutlich eingefärbt. „Das ist nicht die übliche Farbe“, erklärte die Forscherin vom Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Innsbruck. Hier wird viel Sediment vom Berg gewaschen. Weiter unten im Tal sind Bagger am Arbeiten, um das Flussbett nach den Massenbewegungen der vergangenen Tage möglichst zu befreien. Was dort oben passiert, kann die gesamte Kraftwerkskette beeinflussen und damit weit in die Täler wirken, so die Glaziologin.