Krebs: 2,3 Millionen Frauen sterben zu früh

Auch Lungen- oder Darmkrebs trifft Frauen

Gesundheitssystem, Medizin und Gesellschaft haben demnach auch oft falsche Vorstellungen von Krebs bei Frauen. „Diskussionen über bösartige Erkrankungen bei Frauen konzentrieren sich oft auf Krebsformen, die allein Frauen betreffen - wie das Mammakarzinom oder Gebärmutterhalskrebs. Aber rund 300.000 Frauen im Alter unter 70 Jahren sterben jährlich weltweit an einem Lungenkarzinom, zusätzlich etwa 160.000 Frauen an Darmkrebs: Das sind zwei der drei häufigsten Krebs-Todesursachen bei Frauen weltweit“, wurde Isabelle Soerjomataram, stellvertretende Leiterin der Abteilung für Krebs-Epidemiologie der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC), in einer Aussendung zitiert.