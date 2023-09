Sängerin Marie-Therese Escribano in Wien gestorben

Die Sängerin und Kleinkünstlerin Marie-Therese Escribano ist am Montagnachmittag im Alter von 97 Jahren in einem Wiener Spital gestorben. Das hat eine enge Freundin der vielseitigen Künstlerin, die in Paris zur Welt gekommen war, in Madrid aufwuchs, in Brüssel studierte und seit Jahrzehnten in Wien lebte, bekannt gegeben.