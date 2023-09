Warum unsere Betriebe in China plötzlich stottern

Unvorstellbare Zustände während der Pandemie

Seit 2019 hat sich an diesen Zahlen allerdings nichts mehr geändert: „Im Moment kommen keine Start-ups dazu“, sagt Michael Berger, Österreichs Handelsdelegierter in Peking. Corona hat Chinas Wachstum einen gewaltigen Dämpfer versetzt. „Die Pandemie wurde hier erst am 7. Dezember 2022 beendet“, betont Botschafter Andreas Riecken. Was sich davor abspielte, kann sich in Österreich niemand vorstellen. „Wir saßen tatsächlich im Gefängnis“, sagt etwa John Bai, der eine Niederlassung der Maschinenfabrik Braun aus Vöcklabruck in Peking leitet.