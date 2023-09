Steht das Stift Engelszell vor dem Ausverkauf?

„Es muss jetzt an die Öffentlichkeit, um einen Aufschrei der Politik in OÖ und der Gemeindebürger zu erreichen. Der endgültige Zerfall und Untergang des Trappistenklosters Stift Engelszell muss abgewendet werden“ - mit diesen Worten beginnt ein anonymer Brief, den offenbar ein Insider verfasst hat.