Ex-Arsenal-Goalie verliert seine Ehefrau an Krebs

„Ich habe das schon so oft geschrieben und ungeschrieben und finde immer noch nicht die richtigen Worte und weiß nicht, ob ich es jemals tun werde. Am Dienstagabend hat meine Frau ihren langen Kampf gegen den Krebs verloren“, gab Vickers die tragische Nachricht auf Instagram bekannt. „Laura ist die stärkste, mutigste und liebevollste Person, die ich je getroffen habe. Trotz allem, was sie durchmachte, lächelte sie weiter und ließ nicht zu, dass irgendetwas ihrer schönen Zeit und den unvergesslichen Erinnerungen fürs Leben im Wege stand. Wir haben durch einige schwierige Zeiten geweint, gelacht und getanzt.“