Ex-Bulle: „War überragende Zeit und sehr schön“

Am längsten war Rene Zia teil der Red Bull Akademie, lief sogar siebenmal für die Juniors in der zweiten Liga auf. Nach fünf Jahren im Bullenstall zog es ihn über Anif zur Austria, wo er heute zu den Leistungsträgern gehört. In den bisherigen acht Regionalliga-Spielen setzte Trainer Christian Schaider voll auf den 32-Jährigen. Er stand er in jeder Partie in der Startelf, verpasste keine einzige Minute. Auch am Dienstag wird er eine Rolle spielen.