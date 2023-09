Violette Liebe am anderen Ende der Welt

Weit weg, aber nah dran

Nah am Geschehen ist er trotzdem, verfolgt er doch die Spiele in der Nacht per Stream oder Ticker. „Meine Familie und Freunde halten mich für verrückt, grinst Fitz. Ähnlich leidenschaftlich werden es Mathias Theiner und Co. am Dienstagabend in Grödig angehen, glaubt der 50-Jährige: „Für die Spieler ist es wahrscheinlich die Partie ihres Lebens. Sie werden hundert Prozent hineinwerfen und nie aufgeben.“