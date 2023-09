Salzburg gegen Blau-Weiß Linz ab 17 Uhr LIVE

Der Gegner habe nicht allzu viel zu verlieren, betonte der Salzburger und ergänzte, man wolle „den Widerstand so früh wie möglich brechen“. Struber wies darauf hin, dass Blau-Weiß zuletzt auswärts mit 4:2 gegen die WSG Tirol siegreich blieb. „Dadurch haben sie sicher einiges an Selbstvertrauen getankt, das sie gegen uns in die Waagschale werfen wollen.“