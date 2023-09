Fahrradhersteller gibt nun auch mit E-Scootern Gas

Vertrauen von britischer Marke AER

Gemeinsam mit der britischen Marke AER steigen die Hausruckviertler in den Bereich ein, der vor allem in den Zentren von größeren Städten stark vertreten ist und sich als Fortbewegungsmittel etabliert. In den nächsten Wochen beginnt die Serienfertigung für AER: „Wir waren bereits in den Prototypenbau involviert. Jetzt sollen bis Ende des Jahres mindestens 400 E-Scooter ausgeliefert werden.“