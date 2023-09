Viehtransporter kippte um: Kühe blieben unverletzt

Glück für einen Lenker eines Viehtransporters am Samstagvormittag in Hopfgarten im Brixental (Tiroler Bezirk Kitzbühel). In einer Kurve kippte der Anhänger um und musste von den Einsatzkräften wieder aufgestellt werden. Die Tiere blieben glücklicherweise unverletzt.