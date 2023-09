Feuerwehr verhinderte bei Kellerbrand Schlimmeres

Glück im Unglück für eine Familie in Tannheim im Tiroler Außerfern! Am Samstagabend brannte es im Keller ihres Einfamilienhauses. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen und größeren Schaden verhindern. Auch in Innsbruck mussten die Florianis ausrücken.