Szczesny patzt! Juventus kassiert erste Niederlage

Juventus Turin hat nach Patzern von Torhüter Wojciech Szczesny die erste Saisonniederlage in der Serie A kassiert. Der Pole ließ beim 2:4 gegen Sassuolo am Samstagabend einen Fernschuss zum 0:1 passieren und legte Andrea Pinamont mit einer unglücklichen Abwehr auch das 2:3 aus Sicht der Turiner in der 82. Minute auf. Ein Eigentor von Federico Gatti in der Nachspielzeit beendete die Hoffnungen von Juve auf einen Punktgewinn.