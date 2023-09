Neue Großbaustelle auf „Süd“ erfordert Geduld

Nächste Baustelle bereits in Planung

Von der Unterflurtrasse Trettnig bis zur Einmündung des Zubringers Minimundus wird die „Süd“ einspurig geführt, es gilt Tempo 60. Im Sommer wird die Autobahn in Richtung Arnoldstein auf zwei Fahrspuren rückgeführt. Ab 2025 folgt dann die nächste Baustelle: Der Zubringer samt Rampen an der Kreuzung bei Minimundus wird saniert.