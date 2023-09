Die letzten Worte des Amokfahrers von Graz

Es muss in den frühen Morgenstunden des 21. September gewesen sein: Alen R. setzte sich an den kleinen Tisch in seiner Einzelzelle in der Strafanstalt Krems-Stein und schrieb mit krakeliger Schrift auf einen Zettel: „Ich bin unschuldig. Ich wollte niemanden umbringen. Ich wurde verfolgt, die Lenkung meines Wagens ist von meinen Feinden manipuliert worden.“