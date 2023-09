Fachkräftemangel: Umbrüche am Tiroler Arbeitsmarkt

Mit einer Arbeitslosenquote von 2,8 Prozent im August freut sich Tirol über Vollbeschäftigung, wie die „Krone“ berichtete. In vielen Branchen drückt jedoch der Fachkräftemangel auf das Gemüt. Stefan Garbislander, Abteilungsleiter für Wirtschaftspolitik, Innovation und Nachhaltigkeit in der Wirtschaftskammer, hat sich auch die Zahlen der vergangenen vier Jahre näher angesehen. Sein erstes grobes Fazit: „Schaut man sich den Arbeitsmarkt näher an, zeigen sich deutliche Struktur-Brüche.“ So gehen vom Juli 2019 auf Juli 2023 über 22 Prozent des Beschäftigungswachstums auf den Bereich „Gesundheit und Sozialwesen“ zurück. Auf den Bereich „Beherbergung und Gastronomie“ entfallen indes 19 Prozent.