Arbeitslosigkeit ist im August wieder gestiegen

Als positiv hob Kopf die Entwicklung in Tirol hervor, das eine rückläufige Arbeitslosenzahl inklusive AMS-Schulungsteilnehmer aufwies. Sie ging dort laut AMS zum Vorjahr um 4,2 Prozent zurück, wogegen es in allen anderen Bundesländern Zuwächse gab. Am stärksten fielen diese in der Steiermark (plus 5,4 Prozent), in Vorarlberg (plus 5,3 Prozent), in Wien (plus 4,3 Prozent) und in Oberösterreich (plus 4,1 Prozent) aus. Es folgten das Burgenland mit einem Plus von 3,6 Prozent, Salzburg mit 3,3 Prozent, und Kärnten mit 3 Prozent. In Niederösterreich war der Anstieg am geringsten (plus 2,3 Prozent).