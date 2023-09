Tiroler filmte, wie Cobra sein Grundstück stürmte

„Krone“-Kommentar: Lieber auf Nummer sicher

Ein Gewehrbesitzer ist in einer hochemotionalen Lage, ein Angehöriger ahnt Schlimmes und schlägt Alarm. Sollen zwei Streifenpolizisten an der Tür klingeln? Was, wenn die Lage eskaliert und womöglich auch noch Dritte zu Schaden kommen?