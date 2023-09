Neues Amt in den USA soll Waffengewalt vorbeugen

Das neue Amt soll dabei helfen, die bestehenden Gesetze zur Waffensicherheit umzusetzen und dabei mit den Bundesstaaten zusammenarbeiten. In keinem anderen Industrieland ist die Gefahr so groß, bei alltäglichen Tätigkeiten getötet zu werden, wie in den USA. Menschen wurden beispielsweise bereits beim Einkaufen erschossen oder angeschossen, weil sie sich an der Tür geirrt hatten.