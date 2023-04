48 Stunden zeigen Ausmaß von US-Waffenepidemie

In Phoenix, Arizona, wurden vier Personen auf einem Parkplatz einer Bar angeschossen. In Northridge, Kalifornien, wurde ein Mann beim Übermalen von Gang-Graffiti an der Hauswand eines Geschäfts getötet. Umstehende Menschen wurden ebenfalls verletzt, da der flüchtige Täter nach Polizeiangaben mit einer Uzi um sich geschossen haben soll. Und in Kansas City, Missouri, wurde einem 16-Jährigen in den Kopf geschossen. Sein Vergehen: Er hatte sich in der Tür geirrt. Seine Eltern haben ihn der Polizei zufolge gebeten, seine Geschwister in einem Haus in der „115th Terrace“ im Nordosten der Stadt abzuholen, doch er sei stattdessen zu einem Haus in der „115th Street“ gefahren. Der Junge kämpft aktuell ums Überleben.