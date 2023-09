Armenien bereitet sich auf 40.000 Flüchtlinge vor

Es wäre besser, wenn die Karabach-Armenier in ihren Häusern bleiben könnten, sagte Paschinjan bei einer Regierungssitzung am Freitag. Es könne aber sein, dass dies unmöglich werde. „Wenn sich die Lage verschlechtert, wird dieses Problem für jeden von uns auf der Tagesordnung stehen.“ Ein Team von Ärzte ohne Grenzen hat sich unterdessen von Jerewan in die Stadt Goris in der südarmenischen Provinz Syunik begeben. Dort wird ein möglicher Zustrom von Menschen aus Bergkarabach erwartet.