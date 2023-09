Bergkarabach: Warnung vor „zweitem Genozid“

Vertreter der armenischen Gemeinde in Österreich haben die Bundesregierung sowie die internationale Gemeinschaft aufgefordert, ihre Stimme gegen die „humanitäre, kulturelle und geopolitische Katastrophe“ in Bergkarabach zu erheben. Österreich habe als neutrales Land die historische Verpflichtung dazu, so die Armenisch-Apostolische Kirche in Österreich sowie zahlreiche Vereine der armenischen Community am Donnerstag in einer gemeinsamen Aussendung.