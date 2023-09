Spezieller Trainingsgast für Supercupsieger Hard

Robert Weber in Hard dabei

Spannend: Laut „Krone“-Informationen haben die Harder aktuell einen ganz besonderen Trainingsgast. So soll sich der 37-Jährige - derzeit vereinslose - Routinier, der in der vergangenen Saison mit den Füchsen Berlin die EHF European League gewinnen konnte, zweimal pro Woche mit dabei sein.