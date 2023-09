Wann wird Seedy bei Sturm endlich zum „Speedy“?

„Ich fühle mich jetzt aber schon deutlich besser“, so die Stürmer-Rakete, die noch auf ihre Zündung wartet. „Am Anfang war es sehr schmerzhaft, war alles steif. Aber jetzt kann ich mich wieder bewegen.“ So sehr, dass er Teile des Teamtrainings schon absolvieren kann. „In zwei Wochen will ich wieder voll dabei sein“, hofft der norwegische U21-Teamspieler, der mental keine leichte Zeit durchgemacht hat. „Das Team hier hat mir aber über die schwerste Zeit drübergeholfen.“ Und natürlich Jattas Mama, die in Graz für den verletzten Buben aufgekocht hat. „Drei Tage bin ich auch in meine Heimat nach Norwegen geflogen.“