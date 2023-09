Zwei Sorgenkinder und ein Lichtblick

Seit Wochen kämpft Wals-Grünau mit der Form. In den vergangenen sechs Spielen der Regionalliga West gelangen nur fünf Tore und vier Punkte. Auch am Samstag mühten sich die Grünauer, holten nur dank eines Elfmeters in der Nachspielzeit einen Zähler. „Die erste Hälfte haben wir komplett verschlafen. Da haben wir ohne Herz und Leidenschaft gespielt“, war Trainer Josef Bauer außer sich.