Austria feierte perfektes Jubiläumsspiel

Alles war angerichtet für einen schönen Fußball-Nachmittag in Maxglan. Beim Heimspiel der Austria gegen Rankweil (V) fand das Jubiläumsspiel zum 90. Geburtstag der Violetten statt. Am Ende stand ein perfektes Ergebnis auf der Anzeigetafel: 9:0 zum 90er. „Das Ergebnis ist fast schon kitschig“, schmunzelte Trainer Christian Schaider. Nach dem siebenten Spiel in der Regionalliga West fand er nur lobende Worte für seine Mannschaft: „Ich hab den Jungs gesagt, dass sie sich auch für das Training belohnt haben und wir haben nie aufgehört. Das war schon entscheidend für den Kopf.“