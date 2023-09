Erstes TV-Gemälde von Bob Ross wird verkauft

Fast alle Bilder von Ross lagern in Kartons

Skurril ist auch der Umstand, dass so wenig Bilder des TV-Malers verkauft wurden, obwohl er Zigtausende in seinem Leben gemalt hatte. Allein in seiner elfjährigen Sendung fertigte er 1143 Werke - pro Episode malte er jedes Motiv dreimal. Eines vor der Sendung als Referenz für jenes Bild, das er vor der Kamera malte und ein drittes Gemälde nach der Aufzeichnung für seine Bob-Ross-Lehrbücher. Fast alle davon lagern in Kartons der Firma Bob Ross Inc., die er mit Kowalski gegründet hatte.