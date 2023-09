Das zweite freie Training in Suzuka ab 8 Uhr LIVE

Verstappen kann frühestens am 8. Oktober in Katar über seinen Titel-Hattrick jubeln, dieser ist dem Niederländer kaum noch zu nehmen. Komfortable 151 Punkte liegt der 25-Jährige vor Perez. In Suzuka hofft Verstappen, der sich ein paar Tage in Tokio entspannte, auf ein Déjà-vu. Im vergangenen Jahr war er als überlegener WM-Spitzenreiter in Singapur mit Rang sieben hinterhergefahren, schlug aber beim GP von Japan zurück und sicherte sich mit dem Erfolg vor Perez vorzeitig seinen zweiten WM-Titel.