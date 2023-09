WM-Leader Verstappen fährt zum Auftakt allen davon

Red Bull will in Suzuka über Konstrukteurs-Titel jubeln

Die große Weltmeister-Party wird Verstappen in Japan noch nicht feiern, die Champagner-Korken könnten bei Red Bull in Suzuka aber trotzdem knallen. Denn der Austro-Rennstall will sich im Rennen am Sonntag (7 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) zum zweiten Mal hintereinander zum besten Rennstall der Formel 1 krönen, die Wahrscheinlichkeit dafür ist trotz der Singapur-Enttäuschung ohne Stockerlplatz hoch. Das bewies nun auch das erste Training.