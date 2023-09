Schon zweiter Brand in Wörgler Mehrfamilienhaus

Auch Feuer in Geschäftslokal

In Sachen Bränden kommt Wörgl jedenfalls derzeit nicht zur Ruhe. Erst am 11. September war der Ort Schauplatz eines dramatischen Brandes. An diesem Montag standen – am Vormittag während der Öffnungszeiten – die Räumlichkeiten eines Discounters im Brand. Die Ermittler konnten technisches Gebrechen als Ursache des Feuers ausschließen.