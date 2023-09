Brand in Einkaufszentrum: Großeinsatz in Tirol

Feueralarm am Montagvormittag in Wörgl im Tiroler Bezirk Kufstein: In einem Geschäft eines großen Einkaufszentrums ist aus derzeit noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Zwei Personen wurden ins Spital eingeliefert. Die angrenzende B171, die Tiroler Straße, war in diesem Bereich wegen des Einsatzes längere Zeit gesperrt.