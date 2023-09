Tag der offenen Tür im TiKo mit Kinder-Kunstwerken

Bis 30. September ausgestellt

Die entstandenen, farbenfrohen Kunstwerke sind den ganzen September für die Öffentlichkeit zu bestaunen. Die „Gemälde“ wurden bei den Katzen aufgehängt und bei jedem Werk wurde eine Spendenbox angebracht. Denn Besucher haben die Möglichkeit, durch Geldeinwurf in die Spendenboxen darüber abzustimmen, welches gemalte TiKo-Tier ihnen am besten gefällt. Das Gewinnertier, das das meiste Geld in der Spendenbox hat, wird am Tag der offenen Tür, am 30. September, bekanntgegeben. Danach dürfen die stolzen jungen Künstler ihre Werke mit nach Hause nehmen.