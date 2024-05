Jolie soll mit deutschem Schauspieler anbandeln

Beide ließen sich zeitgleich scheiden

Fast zeitgleich beendeten Jolie und Diehl ihre Ehen im Jahr 2016. Doch das ehemalige Hollywood-Traumpaar Brangelina befindet sich nach acht Jahren noch immer in einem unschönen Rosenkrieg. Dabei geht es in erster Linie darum, wer das Sorgerecht der Kinder bekommt und wem das gemeinsame Weingut in Frankreich zusteht.