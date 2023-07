TiKo fordert flächendeckende Tier-Notversorgung

So können Sie die Aktion unterstützen

Wer möchte, kann direkt im TiKo in der Judendorferstraße 46 in Klagenfurt seine Unterschrift für die Aktion abgeben. In den nächsten Tagen werden weitere Unterschriftenlisten an Partner, Hundeschulen und Tierärzte ausgeschickt. Es besteht auch die Möglichkeit, online zu unterschreiben. Dafür klicken Sie hier. Die gesammelten Unterschriften werden im Oktober 2023 gemeinsam mit den Forderungen an die Tierärztekammer Kärnten übermittelt.