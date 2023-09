Tirolerin (60) bei Sturz ins Seil schwer verletzt

Bergretter und Heli eilten zu Hilfe

In weiterer Folge stürzte sie rund drei Meter ins Seil. „Ihr Kletterpartner konnte den Sturz halten, jedoch verletzte sie sich schwer am rechten Sprunggelenk.“ Der 35-Jährige seilte sie zur Wandfuß ab, alarmierte die Einsatzkräfte und begann mit der Ersten Hilfe. Die Bergrettung Nassereith stieg zu der 60-Jährigen auf, versorgte sie und rief den Notarzthubschrauber „RK2“ herbei. Mittels Seilwinde wurde die Schwerverletzte in der Dunkelheit geborgen und ins Krankenhaus Zams geflogen.