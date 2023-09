Nebenbuhler mit neun Messerstichen getötet

Aus Eifersucht getötet?

Der 34-Jährige und die Frau - eine hier lebende gebürtige Ungarin - hatten sich über eine Dating-Seite kennengelernt. Im Februar hatten sie ein gemeinsames Wochenende verbracht - zu dieser Zeit hatten die Frau und ihr Freund, das spätere Mordopfer, eine Beziehungspause. Danach wollte sie mit dem 34-Jährigen aber keinen Kontakt mehr, blockierte ihn sogar. „Der Angeklagte belästigte sie trotzdem“, so Wolfsteiner. Er kündigte im März sogar seinen Job, zog vorübergehend in eine Ferienwohnung in Henndorf - in die Nähe von ihr. „Ich hatte die Vorstellung, dass sie anders denkt, wenn ich hier bin.“ Am 27. März passierte die Bluttat. „Wegen der Zurückweisung wollte ich mich umbringen.“ Und das direkt vor ihrer Haustür. Doch an jenem Vormittag öffnete der Nebenbuhler die Tür. Da passierten die Stiche. Warum? Das kann der Ungar nicht sagen. Er spricht nur von „Stress“ und „Angst“.