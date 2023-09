EU-Außenministerrat soll in Kiew stattfinden

„Ich kann ihnen ankündigen, dass wir ein Treffen der Außenminister in Kiew einberufen werden“, sagte der Spanier am Montag nach einem EU-Treffen am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Nach Angaben aus EU-Kreisen könnte das vor allem symbolisch wichtige Treffen in der ersten Oktoberwoche organisiert werden. Borrell wollte das jedoch nicht bestätigen. „Erlauben sie mir, das genaue Datum geheimzuhalten“, sagte er.