Privatkonkurse: Deutlicher Anstieg bald erwartet

Um gleich acht Prozent sind laut aktueller Hochrechnung des KSV die Privatinsolvenzen in den ersten drei Quartalen zurückgegangen - damit ist die Steiermark einzigartig in Österreich. Nur in Niederösterreich gab es sonst noch einen leichten Rückgang (-1,5 Prozent), in anderen Bundesländern wurden teils deutliche Zunahmen bis zu 41 Prozent (Vorarlberg) verzeichnet.